DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fenerbahçe'den TFF'ye ''3 Temmuz'' davası
Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz
Turkcell'in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor
''Hem cari açıkta hem de enflasyonda olumlu gelişmeler öngörüyoruz''
Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam
Kaçak 154 kediye ötanazi kararı tepkiye neden oldu, başbakan açıklama yapmak zorunda kaldı
Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik
ASELSAN Konya'nın üretimi 'bomba atarlı SARP' IDEF'in gözdesi oldu
ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme
Turkcell, yeni nesil yazılım şirketi kuruyor
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Borsa haftaya yükselişle başladı
Memurlara ne kadar zam yapıldı? Memur 2022 zammı ne kadar oldu? (Polis-Öğretmen-Hemşire) 2022-2023 yüzde kaç zam geldi?
İstanbul ve İzmir'i bekleyen büyük tehlike
Arzum'un yılın ilk yarısında toplam geliri 411,4 milyon liraya ulaştı

TIMETURK / EKONOMİ / Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam

Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam

Türk savunma sanayi şirketi STM, Pakistan'da Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonunu üçüncü gemi ile sürdürüyor, Ukrayna için de korvet inşa ediliyor.

24 Dakika Önce
2021-08-23 10:31:20
Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam

Türk savunma sanayisi şirketi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Pakistan'da Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonunu üçüncü gemi ile sürdürürken, Ukrayna için de korvet inşa ediliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2021), Türkiye'deki tüm savunma sanayi firmaları ve STM için çok önemli olduğunu vurguladı.

Fuara beklediğinden daha yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Güleryüz, özellikle yurt dışı heyet sayısının çok yüksek düzeyde bulunduğunu kaydetti. Güleryüz, birçok ülkeden çok sayıda firmayla görüşme şansı yakaladıklarını belirtti.

Fuara özellikle ihracat pazarı yüksek ürünlerle katılmak istediklerini aktaran Güleryüz, 'Askeri denizcilik, taktik mini İHA sistemleri ile buradayız. Onlar da büyük ilgi görüyor. Birçok heyetle bu konularda görüşme, değerlendirme yapma şansımız oldu. Çok hareketli, keyifli bir IDEF geçiriyoruz.' dedi.

Askeri denizcilik alanındaki ihracat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güleryüz, şöyle konuştu:

'Pakistan'da uzun süredir faaliyetlerimiz devam ediyor. Denizde İkmal Gemisi STM tarafından tasarlandı, Karaçi Tersanesi'nde inşa edildi ve 3 senedir Pakistan donanması tarafından aktif kullanılıyor. Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonu konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Birinci gemi teslim edildi, üçüncü geminin modernizasyon faaliyetleri başladı.

(Ukrayna'ya MİLGEM ihracatı) Ukrayna sorusu bize daha önce de soruldu. Ukrayna ile imzaladığımız sözleşme kapsamı gizli olduğu için STM olarak çok fazla beyanda bulunmadık. Fakat teknoloji transferi iş birliği kapsamında korvet inşasını da içeren bir sözleşmeyi 2020 sonunda Ukrayna tarafıyla imzaladık. Gemimizin inşası başladı, hızlı şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her şey gayet yolunda.'



- Yeni denizaltı projelerine hazırlık



STM'nin Pakistan ve Türkiye'deki denizaltı modernizasyon projelerinde aktif rol aldığını, Deniz Kuvvetleri için yeni tip denizaltıların inşasında çok önemli görev üstlendiğini belirten Güleryüz, bu bilgi birikimini Milli Denizaltı Programı kapsamında değerlendirmek istediklerini söyledi.

Güleryüz, 'Mühendislik firmasıyız, boş zamanlarımızı Ar-Ge'ye harcıyoruz, konsept çalışmaları yapıyoruz. Mini ya da daha büyük tonajlı denizaltılarda konsept çalışmalarımız var. Amacımız, sürekli milli denizaltı konusunu ayakta tutmak, ülkemiz savunma sanayisi ekosisteminde bu konuda bir bilinç oluşturmak, milli denizaltı inşası gündeme geldiğinde, işler başladığında ekosistemizle hızlı şekilde adapte olup, bunu gerçekleştirmek, aynen MİLGEM'de olduğu gibi.' ifadelerini kullandı.



- İ sınıfı fırkateyn takvime uygun ilerliyor



Özgür Güleryüz, İ Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin de takvimine uygun olarak planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

İlk gemi İstanbul'u ocak ayında denize indirdiklerini anımsatan Güleryüz, 'Şu anda donatım faaliyetleri planlanan takvime uygun şekilde devam ediyor. İnşallah gemimizi zamanında teslim edeceğiz.' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş