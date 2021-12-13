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TIMETURK / EKONOMİ / Asgari ücrette milyonları heyecanlandıran gelişme! O konuda anlaşmaya varıldı

Asgari ücrette milyonları heyecanlandıran gelişme! O konuda anlaşmaya varıldı

Kulislerdeki son iddiaya göre , birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda taraflar uzlaştı.

2 Saat Önce
2021-12-13 08:54:11
Asgari ücrette milyonları heyecanlandıran gelişme! O konuda anlaşmaya varıldı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde dördüncü ve son toplantı bugün gerçekleşecek. 2022 asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütülüyor.

Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyor. Brüt 3577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre bu kalemde asgari ücretli ve asgari ücretle personel çalıştıran işveren için 2022 itibarıyla hesaplamayı biraz değiştirecek ve çalışanın alacağı ücreti arttırırken işverenin de yükünü hafifletecek formüller üzerinde duruldu.

Asgari ücret için düşünülen formüle göre çalışanlar daha az vergi ödeyecek. Birinci vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek. Çalışanlara yılda 1.500 lira katkı sağlanacak. 252 TL işçinin cebine kalacak ve kesintiler yansıtılırsa asgari ücretliye 215 lira ek zam yapılacak.

Anlaşmaya varıldı

Edinilen bilgiye göre asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunda birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda anlaşıldı. Buna göre kümülatif vergi matrahı hesabında brüt asgari ücret dikkate alınacak. Uzmanlara göre bu düzenleme gelir vergisinden kaynaklı 1500 liralık katkı sağlayacak. Prim ve vergi indirimi yapılması halinde asgari ücretin işverene maliyetindeki artış da sınırlı kalacak.

İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak.

252 TL'yi bulacak

Düzenlemeyle çalışanlara bin 500 liralık gelir vergisinden kaynaklanan katkı sağlanacak.

SSK primi işçi payının yüzde 14'ten 5 puan indirilerek yüzde 9'a düşürülmesi ile 180 lira çalışanın cebinde kalacak.

Bu tutar yeni asgari ücrette yüzde 40 artış varsayımı ile 252 lirayı bulacak. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranın yüzde 10 olması seçenekler arasında bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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