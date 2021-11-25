Asgari ücrette 5 formül: AGİ ve hesaplama tablosuna dikkat

Yeni asgari ücret ile bir ilk olacak düzenlemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Peki bu destek nasıl ödenecek? Asgari ücret tarafında ne kadar vergi alınıyor? Vergi alınmadığında asgari ücret kaç lira olacak? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni asgari ücret için görüşmeler 1 Aralık'ta başlıyor. Bununla beraber Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamalar asgari ücret 2022 için yeni dönemin ipuçlarını verdi. Bakan Bilgin, 'Asgari ücret için vergi ayarı' gelecek mi sorusunu yanıtlarken, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin asgari ücrette destek ödemesinin bu yıl işveren hesabına değil direkt işçinin hesabına yapılacağını vurguladı.

Çalışma Bakanı Vedat bilgin asgari ücrette desteğin doğrudan işçiye verileceğini ve gelir vergisiyle ilgili alternatif çalışmalar yapıldığını söyledi. Peki bu destek nasıl ödenecek? İşte Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre detaylar…

5510 sayılı yasanın geçici 85. Maddesi gereğince 2021 yılı için her sigortalı için işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu destek İşsizlik Sigortasından karşılanıyor. Bu desteğin artırılarak direkt işçiye ödenmesi söz konusu. Böylece daha önce 150 liraya kadar uygulanan bu destek işçi için seyyanen bir zam olarak maaşına yansıtılabilir.

31.12.2022 tarihine kadar işe alınacak genç, kadın ya da mesleki belgesi olan personel için devletten prim desteği alınıyor. Burada sağlanan destek işçinin prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarında oluyor. Böylece işçi iççin ödenecek primi devlet karşılıyor. Bu tutar asgari ücretli bir çalışan için 733,37 TL olurken prime esas kazancı bunun 7,5 katı yani tavandan ödenen birisi için 5.500,41 TL olmaktadır. Bu prim desteğinin işçiye verilerek maaşının artırılması sağlanabilir.

Bu teşvik mevcut personeline ilaveten yeni işçi alan firmalar için uygulanıyor. İlave istihdam olarak alınan her bir işçinin faaliyet gösterilen sektöre göre 1.341,56 TL ile 3.792,47 TL arasındaki tüm primleri devlet tarafından karşılanıyor. Böylece yeni işçinin istihdam maliyeti olmuyor. Böylece işverenin üzerinden kalkan yük işçiye verilebilir.

Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor. AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor. Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.

Bu yıl brüt ücret: 3.577,50 Yıllık toplam brüt ücret: 3.5787,5 X 12 = 42.930 İşçinin kendisi için oran: 42.930 X % 50 = 21.465 Gelir vergisi için iade tutarı: 21.465 X % 15 = 3.219,75 1 aylık AGİ miktarı: 3.219,75 / 12= 268,31 TL Bu formüle göre hesaplanan AGİ miktarı artırılarak asgari ücrette işçiye direkt bir destek sağlanmış olacaktır. Burada verginin tamamının AGİ olarak ödenmesi sağlanarak işçinin maaşına direkt destek yapılmış olur.

2021 yılı için düşünüldüğünde bekar bir işçi için 268,31 lira olan AGİ 187,82 TL (gelir vergisi) ve 27,15 TL (Damga vergisi) eklenerek AGİ'nin yeni rakamı 483,28 TL'ye çıkartılmış olur. 2022'de asgari ücrete yapılacak bir zamla birlikte bu miktarlar da artacaktır. İşte 2021 yılı için vergi ve net asgari ücret hesabı şöyle yapılıyor:

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET :3.577,50 SGK PRİMİ (% 14) : 500,85 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1) : 35,78 GELİR VERGİSİ (%15) : 187,82 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ : 268,31 DAMGA VERGİSİ (% 0,759) : 27,15 KESİNTİLER TOPLAMI : 751,60 NET ASGARİ ÜCRET : 2.825,90

Bakan Bilgin asgari ücretten gelir vergisi alınmaması konusundaki sorulara da 'alternatifler üzerinde çalışıyoruz' cevabını verdi. Burada gelir vergisi alınmaması formülü zaten şu anda apartman görevlileri için uygulanıyor. Bugün asgari ücret için brüt rakam 3. 577,50 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan kesilen prim ve vergilerden sonra işçiye 2.528,9 TL net olarak ödeniyor. Asgari ücret alan bir işçinin işverene maliyeti ise 2021 yılı için 4.203,56 TL'yi buluyor. Burada işverenin SGK primi ve işsizlik sigorta primi brüt ücrete eklenmiş oluyor.

2021 yılı asgari ücreti üzerinden bakarsak 3.577,50 TL'lik brüt asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Sadece vergilerin alınmadığı düşünüldüğünde 2.825,9 TL'lik net asgari ücret bu yıl için AGİ hariç 3.040,87 TL'ye yükselmiş olacak. Vergi alınmadığı için AGİ iadesi de yapılmayacaktır. Dediğimiz gibi şu anda apartman görevlileri için zaten bu hesap ve miktar uygulanıyor.

2021 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET :3.577,50 SGK PRİMİ (%14) : 500,85 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (% 1) : 35,78 GELİR VERGİSİ (%15) : 187,82 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ : 268,31 DAMGA VERGİSİ (% 0,759) : 27,15 KESİNTİLER TOPLAMI : 751,60 NET ASGARİ ÜCRET : 2.825,90

2021 VERGİSİZ NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI ASGARİ ÜCRET : 3.577,50 SGK PRİMİ (%14) : 500,85 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ ( %1) : 35,78 KESİNTİLER TOPLAMI : 536,63 NET ASGARİ ÜCRET : 3.040,87

Bunu 2022 yılı için yeniden hesaplarsak rakam ne olacak ona bakalım. Asgari ücret artışının en az yüzde 25 olacağı varsayımıyla hesabı yaparsak brüt asgari ücret 4.471,88 TL7ye çıkabilecek. Bu durumda net ücret ise 3.532,38 TL'ye ulaşacak. Gelir vergisi alındığında yüzde 25 artışla asgari ücret hesabı şöyle olacak: 2022 İÇİN YÜZDE 25'LİK HESAP Brüt asgari ücret : 4.471,88 SGK primi (% 14) : 626,06 İşsizlik sg. (% 1) : 44,72 Gelir vergisi (% 15) : 570,16 AGİ : 335,38 Damga Vergisi : 33,93 Net asgari ücret : 3.532,39

Eğer gelir vergisinin alınmadığı düşünülürse yüzde 25 zamlı asgari ücretin neti 3.801 liraya çıkacak ve burada zam oranı yüzde 45'leri bulacak. Zaten bu miktar apartman görevlilerine ödenecek asgari ücreti oluşturacak. 2022 VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET Brüt asgari ücret : 4.471,88 SGK primi (% 14) : 626,06 İşsizlik sig. (%1) : 44,72 Kesintiler toplamı : 670,78 Net asgari ücret : 3.801,10

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.