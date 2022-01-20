Asgari ücretlilerle ilgili flaş yasak geldi! Bankalar artık bunu yapmayacak

Asgari ücretlilere nefes aldıracak yasak geldi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin kararına göre; geliri 1 Ocak itibarıyla maaşı 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücret ve altında olanlara borç nedeniyle haciz uygulanamayacak.

Bu yıl için asgari ücret yüzde 50.50 zam ile net 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Brüt ise 5 bin 4 lira olan asgari ücretteki Gelir Vergisi ve Damga Vergisi de kaldırılmıştı. Yaklaşık 8 milyon vatandaş asgari ücretli olarak çalışıyor. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), asgari ücret ve altında geliri olanlarla ilgili, diğer bankalara da örnek olacak önemli bir karar aldı.

Borçları için maaşlarına haciz konulmayacak!

Alınan karara göre; Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne üye bankalar, kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların hesaplarına yatan ücret ve maaşı haczedemeyecek.

Hesaplarına yatan sosyal yerdimler haczedilemeyecek

Ayrıca yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımlar da haczedilmeyecek ve borçların tahsilatında kullanılmayacak. Karar, tüm TKBB üyelerine duyurusu yapılarak yürürlüğe girdi. TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

Daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle...

“Güçlü bir devamlılık ancak ve ancak içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını gözeterek, paydaş ekonomisini odağımıza alarak mümkün olacaktır. Tek taraflı değil, kolektif bir kazancı ve refahı önemseyen, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle faaliyetlerini yürüten ve bugüne kadar yaşanan tüm krizleri başarıyla atlatan katılım bankacılığı sektörünün giderek artan gücü de bu çalışma anlayışından ileri gelmektedir.”

Katılım bankacılığının önemi

Önümüzdeki dönemde tüm dünyada katılım finans sektörünün, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece önemli olduğunun çok daha iyi anlaşılacağını belirten İkram Göktaş, “Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan katılım bankacılığı, toplumsal fayda odağına hizmet eden esasları ile sosyal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecektir” diye konuştu.

Kaynak: internethaber.com .