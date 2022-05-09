Asgari ücretli 17 sene para biriktirirse ev alabiliyor, 3 adet Toyota Corolla ise 1 konut ediyor!

Konut ve araç fiyatları büyük bir hızla yükselirken yaşanan yükseliş dar gelirli vatandaşların alım gücünü düşürdü. Asgari ücretli çalışan ev sahibi olabilir mi?

Enflasyonda yaşanan yükseliş ve pandemi sonrası ekonomide yaşanan dalgalanma konut ve araç fiyatlarında yaşanan yükselişi tetiklerken yaşanan süreçten en çok asgari ücretli vatandaşlar etkilendi. Ev fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını imkansız hale getirdi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi raporuna göre Türkiye'de ortalama konut fiyatları rekor seviyeye tırmanırken İstanbul'da ortalama satılık konut fiyatı 1 milyon lirayı aştı. Sıfır konut fiyatları bu süreçte adeta alev alırken konut kredisi faiz oranlarının da hızlı yükselişi peşin parası olmayanların ev sahibi olmasını daha da zorlaştırdı.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN 17 SENE PARA BİRİKTİRİRSE EV SAHİBİ OLABİLECEK!

Konut fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ev sahibi olmak isteyen dar gelirlileri zorlamaya devam ederken Şehir Plancısı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu konu hakkında yapmış olduğu değerlendirmesinde konut fiyatlarını mercek altına aldı. Erdoğdu asgari ücretli çalışanların ev sahibi olmak için kaç sene çalışacağını hesapladı.

Erdoğdu yapmış olduğu değerlendirmesinde "Bir konutum olsun diyen asgari ücretli (yemeyip-içmeyip) ~17 yıllık gelirini evine yatırmalı. Geçmişte 11 yıllık asgari ücretli gelirine 100 m² ev alındığı olmuştu" diyerek bu sürenin 17 seneye ulaştığını söyledi.

Toyota Corolla fiyatları üzerinden konut karşılaştırması yapan Erdoğdu "Orta sınıf arabalardan Toyota Corolla'nın en ucuz modeli 432.000₺. Bir İstanbullu için ortalama olan bu aracı, İstanbul fiyatı ile karşılaştıralım. İst. ortalama konut 1.300.000₺. 3 adet Corolla bir konut ediyor "diyerek 2020 mayıs ayında bu rakamın 4 adet Corolla olduğuna dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Emlak365.com