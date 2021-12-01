DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? Uzman öğretmen maaşı artacak mı?
2022 Pratisyen doktor maaşı | Pratisyen doktor (hekim) maaşı ne kadar olacak? 2022 Pratisyen hekim maaşına 2500 TL zam mı geldi?
Kremlin'den Erdoğan'a övgü
AB'den Ukrayna'ya güçlü destek
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Shiba coin atağa kalktı: Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor?.
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
Dev asteroit Dünya'ya çarpacak mı? Türkiye Uzay Ajansı açıkladı
Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanlarına büyük zam!
Altın düştü mü? Altın neden düştü? Merkez’in dolara müdahalesinin ardından altında son durum!
Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti? Merkez Bankası dolara müdahalesi nasıl oluyor?
Asgari ücretin belirleneceği kritik toplantı başladı
2022 Ebe maaşı | Ebeler 2022 yılında ne kadar maaş alacak? 2022 Ebe maaşına 2500 TL zam mı gelecek?
Yargı'nın kadrosuna iki isim daha katıldı
2022 hemşire maaşı | Hemşirelere ne kadar zam yapılacak? 2022 Hemşireler ne kadar maaş alacak?

TIMETURK / EKONOMİ / Asgari ücretin belirleneceği kritik toplantı başladı

Asgari ücretin belirleneceği kritik toplantı başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı.

1 Saat Önce
2021-12-01 14:16:42
Asgari ücretin belirleneceği kritik toplantı başladı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Türk Telekom Reklamı

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş