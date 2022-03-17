Asgari ücrete zam mı yapılacak? 2022 Asgari ücrete Haziran-Temmuz'da zam yapılır mı? Asgari ücrete 2. zam açıklaması...

Asgari ücrete zam mı yapılacak? 2022 Asgari ücrete Haziran-Temmuz'da zam yapılır mı? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran flaş açıklamalar geldi. Enflasyon oranlarının yüksek geldiği son aylarda vatandaşlar aldıkları ücretin eridiğinden şikayet ediyordu. Cahit Özkan da bu konuda yaptığı değerlendirmede asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 oranında zam yapılmıştı. 4 bin 253 TL'ye çıkan asgari ücret yüskek enflasyon karşısında erimeye başladı bile. Daha önceleri yapılan açıklamada asgari ücrete enflasyon düzenlemesi yapılabileceği belirtilmişti. Buna benzer bir açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Cahit Özkan yaptığı açıklama ile milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı.

Asgari ücrete zam mı yapılacak?

Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücretlileri sevindirecek değerlendirmelerde bulundu. Özkan, asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılabileceğini belirtti. Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirterek bunun mümkün olduğunu söyledi.

2022 Asgari ücrete Haziran-Temmuz'da zam yapılır mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan asgari ücrete ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Özkan “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete bir yılda 2 zam mı yapılacak?

Özkan, ‘asgari ücrete yılda iki kez zam yapılma olasılığının olup olmadığı' sorusuna yanıt verdi. Özkan açıklamasında mevzuat gereği asgari ücrete zammın yılda bir kez yapıldığını, bunu değiştirmenin mümkün olduğunu vurguladı. Özkan açıklamasında “Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" cevabını verdi.

Asgari ücrete enflasyon güncellemesi yapılacak mı?

Özkan, “Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" dedi. Asgari ücretli vatandaşın maliyetlere ve enflasyona karşı ezdirilmeyeceğinin altını çizen Özkan, “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız” ifadelerini kullandı.

.