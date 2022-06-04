Asgari ücrete zam iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama

Enflasyon rakamları sonrasında memur ve emeklilere Temmuz'da yapılacak zam oranı netleşirken, asgari ücrete de ara zam yapılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son açıklamada, 'Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz' dedi. İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları...

Asgari ücret ara zam beklentisi dün açıklanan yüzde 73,5'luk enflasyon rakamı sonrasında yeniden gündeme geldi. Kızılcahamam kampı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz' ifadelerini kullanırken, asgari ücretli çalışanlar gözünü memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacağı Temmuz ayına çevirdi.

2022 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelir mi? İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları...

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Kaya, TGRT Haber'de asgari ücret ara zammına ilişkin heyecanlandıran bir iddiada bulundu. “Biliyorsunuz 2022 yılının başında asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Fakat gelinen noktada birinci altı aylık dönemde yapılan zammın neredeyse yüzde 40'ı erimiş oldu. Sadece 10 oranında zam kaldı” diyen Özgür Kaya, “Sahaya baktığımızda bu yüzde 10 zammında hissedilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde asgari ücrete zam yapılmaması durumunda hiç zam alınmamış gibi olacak” ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ``

Asgari ücret zammı için pazartesi gününe dikkat çeken Kaya, “Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde işveren tarafından asgari ücrete zam yapılması konusuna olumlu bakıldığı ve 'taşın altını elimizi koyarız' tarzında bir açıklama geldi. Muhtemeldir ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde veya hafta sonu asgari ücret zammı hakkında açıklama yapılacak. Bana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin pazar veya en geç pazartesi günü asgari ücret zammı ile ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Haziran ayı sonuna yetiştirmek için süreç hızla ilerliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ya da hükümetin toplanması bekleniyor. Aslında Asgari Ücret Tespit Komisyonu dahi toplanmadan Bakanlığın alacağı karar doğrultusunda zam yapılabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20'NİN

ÜSTÜNDE ZAM BEKLENTİSİ

Kaya asgari ücrete yapılabilecek zam oranı tahminini ise şu sözlerle açıkladı:

“Biliyorsunuz yıllık bazda yüzde 73 seviyelerinde bir enflasyon rakamları görüyoruz. Bu enflasyon rakamları yıl başında verilen yüzde 50 oranındaki zam düşüldüğünde yüzde 23-24 fark aklıyor. Benim kanaatim asgari ücrete yüzde 23-24 oranında zam yapılması yönünde.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" demişti.