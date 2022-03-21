Asgari ücrete zam geliyor mu? Son Dakika: Asgari ücret zammı kararı açıklandı mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı

Asgari ücrete zam geliyor mu? Asgari ücrete ikinci bir zammın uygulanacağına ilişkin haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Son dakika açıklamaları asgari ücret için yakından takip ediliyor. Peki ama asgari ücrete zam uygulanacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı son dakika ne oldu? Asgari ücret zammı kararı açıklandı mı? İşte detaylar...

Asgari ücrete ikinci bir zammın uygulanacağına ilişkin haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Son dakika açıklamaları asgari ücret için yakından takip ediliyor. Peki ama asgari ücrete zam uygulanacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı son dakika ne oldu? Asgari ücret zammı kararı açıklandı mı? İşte detaylar...

Asgari ücrete zam geliyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklaması sırasında asgari ücretin aralık ayında belirlendiğini de hatırlattı ve "olağanüstü durumda" istisna olabileceğini de söyledi.

Bilgin, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralık ayıdır" dedi.

Asgari ücret zammı kararı açıklandı mı?

Asgari ücretin ikinci zammına ilişkin açıklama net olarak gelmedi. Fakat bakan Bilgin, "Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralık ayıdır" açıklamasıyla asgari ücrete yeni bir zam uygulanmayacağının sinyallerini verdi.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır. .