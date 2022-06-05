Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklamasında ne dedi? Temmuz asgari ücret zammı

Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra asgari ücret için yeni gelişmeler beklenir oldu. Erdoğan her kesimden vatandaşın sorunu için çalışma yapıldığını açıkladı. Peki Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklamasında ne dedi? Temmuz asgari ücret zammı son dakika haberi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra asgari ücret için yeni gelişmeler beklenir oldu. Erdoğan her kesimden vatandaşın sorunu için çalışma yapıldığını açıkladı. Peki Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklamasında ne dedi? Temmuz asgari ücret zammı son dakika haberi...

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Temmuz asgari ücret zammına ilişkin net bir rakam veya bir çalışma henüz sunulmadı. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Haberi duyan vatandaş, yapılan çalışmaları bekler oldu.

Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklamasında ne dedi?

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili; "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Asgari ücret 5 bin TL olur mu?

Şu an asgari ücret vatandaşlara 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Enflasyon rakamlarının da eklenmesinden sonra asgari ücretin 5.500 veya 5.900 civarında olacağı tahmin ediliyor.