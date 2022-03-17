Asgari ücrete yılda iki kere zam sinyali

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceği sinyalini verdi. Özkan,'Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız' ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TVNET'te yayınlanan Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programına konuk oldu. Özkan'a "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan, mümkün olduğunu belirterek "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" ifadesini kullandı.

Özkan, "Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi ve ekledi: "Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız." .