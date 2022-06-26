Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı? Temmuzda asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı? Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ülkemizde de kendini belli ediyor. Özellikle asgari ücretle geçinen ek bir zam istiyor. Peki asgari ücret zammı yapılacak mı, kesinleşti mi? Temmuzda asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilen temmuz zammı son dakika haberi....

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ülkemizde de kendini belli ediyor. Özellikle asgari ücretle geçinen ek bir zam istiyor. Peki asgari ücret zammı yapılacak mı, kesinleşti mi? Temmuzda asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilen temmuz zammı son dakika haberi....

Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?

Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.

Kurtulmuş, asgari ücrete ikinci kez zam yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İnşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önceden yaptığı açıklamada "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı ‘Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" ifadelerini kullanmıştı.

Temmuzda asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

Zamların netleşmesi için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamları temmuz ayının ilk haftasında belli olacak.

Şu an için ekonomistlerin konuştuğu enflasyon oranı yüzde 40 seviyesinde. Fakat asgari ücrete de yüzde 40 oranında zam yapılıp yapılmayacağı kesinleşmedi.

Asgari ücret net ne kadar?

Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında zamlı oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammı için bekleyiş sürüyor. .