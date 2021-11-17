Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret neye göre belirleniyor?

8 milyondan fazla asgari ücretlinin gözü kulağı yapılacak zamma çevrildi. Peki, 2022 yılının zam oranı ne olacak, uzmanların tahmini hangi seviyelerde? Zam dönemi yaklaşırken Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 2021 yılında bir çok ürüne fahiş zamlar gelmişken, asgari ücret zammının ne seviyelerde olacağı da merak konusu…

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli büyük merak içerisinde açıklanacak zam oranlarını bekliyor. Peki, uzman tahminleri bu noktada ne diyor.

KILIÇ: YÜZDE 30 BEKLİYORUM

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç “Asgari ücrette oran olarak ben bu sene yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış olacağı kanaatindeyim” dedi.

CUMHURBAŞKANI: DAR GELİRLİLERİN ÜZERİNDEKİ YÜK HAFİFLEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini söyledi. Bu açıklamaların ardından gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

İşçi kesimi ne isteyecek? İşçi kesimi bundan sonrasına ilişkin olarak nasıl bir yol haritası izleyecek? Tüm bu başlıklar bu toplantıda ele alındı, önemli olan bu.

Çalışma Bakanı da geçtiğimiz dönemde buna vurgu yapmıştı. O vurguda özellikle enflasyona ezdirmeyeceğiz çalışanı vurgusu var. Yani temel parametrenin bu olacağını şimdiden genel çerçeve olarak söyleyebiliriz. Peki işçi kesimi ne istiyor? İşçi kesimi insanca yaşanabilir bir ücret istiyor. Henüz rakam telâfuz etmedi işçi kesimi. Nasıl bir talep ve beklentileri yönünde olduğunu ancak dediğimiz gibi insanca yaşanabilir bir ücret olması söyleniyor.

ÇALIŞMA BAKANI: EN ÖNEMLİ KONUMUZ ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, "Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." dedi.

Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.