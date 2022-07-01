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TIMETURK / EKONOMİ / Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik

Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik

Asgari ücret zammı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

2 Saat Önce
2022-07-01 00:21:46
Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik

Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

TRTHaber .

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