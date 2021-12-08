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Asgari ücret pazarlığında kritik gün: Ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında üçüncü tur görüşme yarın yapılacak.

38 Dakika Önce
2021-12-08 14:14:37
Asgari ücret pazarlığında kritik gün: Ne zaman açıklanacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın üçüncü kez bir araya gelecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantıda işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaşacak. Asgari ücretin bu hafta belli olması bekleniyor.

Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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