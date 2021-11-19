Asgari ücret net 5.200 TL mi olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammına ilişkin tartışmalar sürerken DİSK asgari ücret önerisini açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( Disk ) basın toplantısında yaptığı açıklamada 'Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır.' dedi.

2022 asgari ücret zammına ilişkin tartışmalar sürerken DİSK asgari ücret önerisini açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( Disk ) basın toplantısında yaptığı açıklamada "Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır." dedi. Bu gelişmelerin ardından binlerce kişi de "Asgari ücret net 5.200 TL mi olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Asgari ücret net 5.200 TL mi olacak?

2022 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda tartışmalar devam ederken DİSK'en asgari ücret önerisi geldi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( Disk ) 2022 yılı için asgari ücret talebini Genel İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu açıklamasında "Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL'yi aştığını, Aralık 2021'de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalıdır." dedi.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 2022'nin başlamasına sayılı günler kala hükümet ve sendika taraflarından asgari ücret mesajları gelmeye başladı. Ekonomist Cem Kılıç "NTV'ye Sorun" programında 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair düşüncelerini paylaştı. Kılıç "Asgari ücrette oran olarak ben bu sene yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış olacağı kanaatindeyim." dedi. Yüzde 30 oranında bir zam gelirse 2022'de asgari ücretin brüt 4.650 lira net de 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.