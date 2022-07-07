Asgari ücret ne kadar oldu? Tekrar artış söz konusu

Milyonlarca çalışan tarafından dört gözle beklenen o soruya cevap geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren müjdeyi açıkladı.

Ocak ayında %50 oranında zam yapılan asgari ücrete, temmuzda geçerli olacak %30 ara zam yapıldı. Bununla birlikte asgari ücret 4 bin 253 liradan net 5 bin 500 liraya çıktı. Bununla birlikte AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan asıl artışın ocak ayında olacağına değindi. İşte merak edilen bu haberin detayları.

Türkiye gündemine bomba gibi oturan ve milyonları yakından ilgilendire asgari ücret zammı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Asgari ücrete tekrardan yeni bir zam daha eklendi. Böylelikle işçilere ödenecek olan minimum ücretin 4 bin 253 liradan net 5 bin 500 liraya çıktığına değindi. Erdoğan, çalışanları enflasyona ezdirmemek için her tedbiri alacaklarına yer verdi. Gündeme Ak Parti Grup Başkanvekilinin açıklaması kafalarda soru işaretine neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada asgari ücrete yapılan ek zammı değerlendirdi. Yapılan bu zammın ilave bir zam olduğunun altını çizen Turan, esas düzenlemenin yine yıl başında yapılacağını ifade etti.ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? Bu konu hakkında detaylara yer verdik.TEKRAR ARTIŞ SÖZ KONUSU MU? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…

2022 ASGARİ ÜCRET FİYATI

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi.

Temmuz ayı itibari ile;

Brüt asgari ücret:6. 471,00 TL

Net asgari ücret: 5.500,35 TL

SGK primi (işçi payı %1) :905,94 TL

İşsizlik sigorta primi: 64,71 TL

SGK primi (işveren payı %2): 129,42 TL

İşveren maliyeti: 7.603,43 TL

ESAS DÜZENLEME, ESAS ARTIŞ YİNE YIL BAŞINDA YAPILACAK!

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de akaryakıt istasyonunun açılışında asgari ücret zammına değindi. Turan Asgari ücrete yapılan ara zamda 100 TL desteğin az olduğuna ilişkin "Ama iyi değerlendirelim. Esas asgari ücretin düzenlemesi Ocak'ta yapıldı. Damga vergisi, gelir vergisi düzenlendi. Kişi başı 450 TL o zaman düşmedi mi? Bu ilave 100 TL demek. Asgari ücrette esas artış yüzde 50 ile o gün olmadı mı? Bu bir ilave zam." Değinerek

"Esas düzenleme, esas artış yine yıl başında yapılacak. Asgari ücretin normalde artışı her yıl ocak ayında yapılır. Türkiye'de üretim devam ederken, maaşlımız, alt gelir grubumuz, işçimiz sıkıntı yaşıyor zamlardan dolayı; enflasyona ezilmesin diye de devletin büyük adımları var. O zammın oranında ilave zam yapmak, benzer işleri yapmak tümümüzün görevi. O yüzden diyorum ki, ülkemizdeki konjonktürel sorunları aşacağız, geriye baktığımızda söylemimiz, hatıramız kalacak"ifadesine yer verdi.