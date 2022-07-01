Asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması! Temmuz zammı asgari ücrete ne kadar oldu?

Asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan zam oranını açıkladı. Peki asgari ücrete ne kadar zam geldi? Asgari ücrete yüzde kaç da zam yapıldı? İşte Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan zam oranını açıkladı. Peki asgari ücrete ne kadar zam geldi? Asgari ücrete yüzde kaç da zam yapıldı? İşte Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarına zaten yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı zammı yapılacak. Bakanlığımızın tüm taraflarlaa yaptığı çalışma sonrası yeni bir asgari ücret zammı belirledik.Asgari ücreti açıklıyorum. Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir artış yaptık. Asgari ücret net 5 bin 500 lira. İşçi başına da işverene100 TL destek verilecek." açıklamasını yaptı.

Temmuz zammı asgari ücrete ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre asgari ücrete %30 zam yapılacak. İşçinin cebine girecek olan net maaşı 5 bin 500 liraya yükselmiş oldu.

Bu zammın yanı sıra Erdoğan, işçi başına da işverene 100 TL destek verileceğini açıkladı. .