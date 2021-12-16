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TIMETURK / EKONOMİ / Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na konuşmalar iletildi. recep Tayip Erdoğan konuyla ilgili açıklamaları iletti. Son yapılan görüşmelere göre asgari ücret yüzde 50 seviyesinde bir artış yaşandı. Peki ama 2022 asgari ücreti ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında ne açıklama yaptı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-16 15:39:47
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na konuşmalar iletildi. recep Tayip Erdoğan konuyla ilgili açıklamaları iletti. Son yapılan görüşmelere göre asgari ücret yüzde 50 seviyesinde bir artış yaşandı. Peki ama 2022 asgari ücreti ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında ne açıklama yaptı? İşte detaylar...

Asgari ücret ne kadar oldu 2022?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının sonuna gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletilen rapora göre asgari ücretin 4 bin TL olması gerektiği konusunda konuşulmuş ve beklentiler bu yönde tutuldu.

Bu duruma göre 2022 yılı asgari ücret 4,250 TL olarak uygulanacak. Çalışan kişinin evli ve çocuklu olmasına göre fiyat değişecek.

Verilen rakamların asgari ücrette son 50 yılın en yüksek artışını simgeleyen rakamı olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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