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TIMETURK / EKONOMİ / Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Milyonlarca işçi ve işverenin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamda. Vatandaşlar “asgari ücret ne kadar olacak” sorusunu araştırmaya başladı. Maaşlarına gelecek zammı merak eden işçiler, “2022 asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte bu sorulara ilişkin tahminler haberimizde…

21 Dakika Önce
2021-11-13 14:39:18
Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret zam oranı Aralık ayında belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yapılacak toplantı öncesi arama motorlarında “Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı belli oldu mu?” sorusunu araştırılıyor. 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak, zam oranı yüzde kaç olacak? İşte merak edilenlerin yanıtı ve toplantı tarihi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak.

Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Toplantıların Aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

15 kişilik komisyon her yıl aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Komisyon geçen yıl ilki 4 Aralık olmak üzere 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yasa gereği beş işçi, işveren, devlet temsilcisinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Türk-İş işçi, TİSK de işveren tarafı adına masaya oturuyor. Hükümet masada hakemlik görevi görürken, asgari ücret tespitinde Türkiye İstatistik Kurumu hesaplaması, enflasyon verileri, refah payı, ülkenin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Bu yıl ise bir ilk yaşanacak. Türkiye genelinde yapılacak anketle çalışanın 2022 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda görüşü alınacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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