Asgari ücret kaç kişiyi ilgilendiriyor? Asgari ücret toplantısının diğerlerinden ne farkı var?

Asgari ücret toplantısı kaç oturumda yapıldı. Asgari ücret nasıl belirlendi? Diğer ücretlerden farkı ne? Bu toplantının diğerlerinden ne farkı var? Ve kaç kişiyi birebir ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün tüm vatandaşları da ilgilendiren yeni asgari ücreti açıkladı. Bu rakamın açıklanmasının ardınodan emekliler ve memurlar da aynı oranda bir artışın kendilerine de yapılması yönünde de belli bir beklenti içerisine girmiş durumdalar. Keza yeni asgari ücreti diğerlerinden farklı kılan unsurlar ön plana çıkıyor.

Taraflar mutabık kaldı

Asgari ücret,geçmiş yıllarda aralık ayının son günlerinde belirleniyordu. Bu yıl aralık ayınınn 15 gününde tamamlanan bir süreç ile karşı karşıya kaldı. Tarafların erken bitirmede mutabık kalmaları bu nızda etkili oldu.

Asgari ücret nasıl belirlendi?

Asgari ücret demek; çalışan bir işçinin alabileceği minimum fiyat noktası. Asgari ücret tespit komusyonuna bakacak oylursak 15 kişilik ekip tarafından temsil ediliyor.

1 Aralıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantı ile süreç start almıştı. Bakan Vedat Bilgin bu süreçte fiyatlandırma hususunda ekonomik dalgalanmanın esas alınacağı vurgusunu yapmıştı.

Asgari ücrette kaç toplantı yapıldı?

Asgari ücretin belirlenmesi noktasında TİSK hayat kalitesini artırmayı amaçlarken işçileri temsilen TÜRK-İŞ iş barışı ve toplumsal düzeni temal alacakların beyan etmişti. 7 aralıkta ikini 9 aralıkta üçüncü toplantı gerçekleştirildi.

Erdoğan devreye girdi

4. toplantıda asgari ücretin adı konuldu. Komisyon üyeleri rakamı belirledi. Külliyede tarafları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etti ve kamuoyuna duyurdu.

Diğer ücretlerden farkı ne?

Asgari ücret 2021 yılı baz alındığında, 3.577 brüt. 2835.90 net uygulanıyor. Yeni saptama ile 5004 brüt 4.250 net tespit edildi. İşçilerin ücret gelirlerinin asgari ücret kısmından gelir vergisi kaldırıldı ve damga vergisinin kaldırılması en farklı unsur oldu.

Bu toplantının diğerlerinden ne farkı var?

Sözkonusu vergilerin kaldırılması için Meclisin onayı lazım ve yıl sonuna kadar tamamlanması sağlanacak. Oybirliği ile bu rakam belirlendi. Son 20 yılda her üç tarafında mutabık kaldığı bir durum oldu. Her iki kesim de memnun ayrımış oldu. İlgili asgari ücretin 5879lira kadar işverene maliyeti var. Bu fiyatlar 31 aralık 1- Ocak arasını kapsayacak. Yeni asgari ücret ile 7000.000 çalışanı yakınen ilgilendiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.