Asgari ücret için flaş rakam! ''Yüzde 80 ve üzeri zam…''

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz bugünkü yazısında, asgari ücrete yüzde 80 ve üzerinde zam gelmesinin sürpriz olmayacağını belirtti.

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, seçime giderken, seçim ekonomisinin uygulanacağını belirterek "Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada" dedi.

Şeref Oğuz, enflasyonun tek haneye indirilebilir olduğunu ancak yaşanan hayat pahalılığının 5 yıldan önce düzelemeyeceğine vurgu yaparak "Enflasyon indirilir de hayat pahalılığı; 5 yıldan önce tek haneye inmez. Enflasyon indirilir; baz etkisi ile enflasyon iner, sepet değiştirerek enflasyon iner. Ancak hayat uzun yıllar pahalı kalır. Bir de yapısal reformlarla enflasyon iner. Beklenen ve istenen budur. Zira böylesi iniş refah demektir. Hayat pahalılığının düşmesi demektir." dedi.