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TIMETURK / EKONOMİ / ''Asgari ücret herkesi tatmin edecek''

''Asgari ücret herkesi tatmin edecek''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretin herkesi tatmin edecek oranda belirleneceğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-12-11 13:33:29
''Asgari ücret herkesi tatmin edecek''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücretin açıklanacağını söyledi.

"KAMU ÇALIŞANLARINA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK"

Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

"Asgari ücret konusunda başından itibaren ifade ettiğimiz gibi herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022 yılının başından itibaren de uygulanacaktır.

Yine aynı şekilde kamu çalışanları bakımından bütün kamu kuruluşlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarında enflasyonun altında olmayacak. Enflasyonun üstünde olacak bir gelişmeyle memur maaşlarının artırılması, ücretlerin iyileştirilmesi için de ilgili bakanlıklarımız tüm titizlikleriyle çalışıyorlar ve son noktaya doğru geliyorlar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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