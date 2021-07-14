Asgari ücret desteği nasıl alınır? Asgari ücret desteği kimlere verilir? Asgari ücretli çalışanları ve asgari ücretli işçi çalıştıran işverenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. AK Partili vekillerin imzasıyla meclise gelen ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Komisyon’da kabul edildi. Torba yasa ile asgari ücretle işçi çalıştıranlara 75 tl destek verilecek. Peki 75 lira asgari ücret desteği başvurusu nasıl yapılır? Asgari ücret desteği nasıl alınır?

Asgari ücret desteği nasıl alınır? Asgari ücret desteği kimlere verilir? Asgari ücretli çalışanları ve asgari ücretli işçi çalıştıran işverenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. AK Partili vekillerin imzasıyla meclise gelen ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi. Torba yasa ile asgari ücretle işçi çalıştıranlara 75 tl destek verilecek. Peki 75 lira asgari ücret desteği başvurusu nasıl yapılır? Asgari ücret desteği nasıl alınır?

Ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücretle geçimini sürdürmeye çalışıyor. Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinde asgari ücret ile işçi çalıştıran işverenler ile ilgili de önemli gelişmeler yer aldı. Bu kapsamda asgari ücretli işçi çalıştıran işverenlere, devlet 75 lira destek verme kararı aldı. İşverenler de Asgari ücret desteği nasıl alınır? Asgari ücret desteği kimler verilir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Asgari ücret desteği nasıl alınır?

Asgari ücretlilere yönelik devletin işverene verdiği ücret desteği torba kanun teklifinde yer aldı. Buna göre sektör ayrımı yapılmadan asgari ücretten maaş veren işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Uygulama ilk kez 2016 yılında fiiliyata geçmişti

İşçinin işverene olan yükünün azaltılması kapsamında uygulama ilk kez 2016 yılında fiiliyata geçmişti. Ancak 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamıştı ve işverene asgari ücret desteği verilmemişti. Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.