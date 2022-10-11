''Asgari ücret 9 bin lira olacak'' iddiasına Bakan Bilgin’den yanıt

Asgari ücretin 9 bin olacağı iddiasına ilişkin Bakan Bilgin'den açıklama geldi.

Asgari ücretin 9 bin lira olacağına ilişkin iddialara dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Bilgin şöyle konuştu:

“Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok.

Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde." .