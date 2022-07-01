Asgari ücret 5500 TL mi oldu? 2022 Temmuz zamlı asgari ücret 5500 lira mı oldu? Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı ve 2022 zamlı asgari ücret belli oldu. Erdoğan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretlilerin ezilmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 Temmuz zamlı asgari ücretin net 5500 TL olduğunu açıkladı.

Asgari ücret 5500 TL mi oldu? 2022 Temmuz zamlı asgari ücret 5500 lira mı oldu? Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı ve 2022 zamlı asgari ücret belli oldu. Erdoğan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretlilerin ezilmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 Temmuz zamlı asgari ücretin net 5500 TL olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zam oranını açıkladı.

Asgari ücret 5500 TL mi oldu?

Erdoğan 2022 Temmuz asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan 2022 Temmuz asgari ücretin 5 bin 500 tl olduğunu duyurdu.

Vedat Bilgin: Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı emekçilerimizi koruyacağız.

Burak Akkol: Bugün kıymetli bir kararı açıklamak üzere bir aradayız. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösteriyoruz. Aralık sonu güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının ücreti olarak ilan edildi. Ama bu seneye özel yıl sonunu beklemeden günceleme yapmak için toplantık. Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek.