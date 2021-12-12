Asgari ücretin kaç para olacağı konusunda tartışmalar devam ediyor. Vatandaşlar arasında 3 bin 500 TL ücretin yeterli olmayacağını düşünenler sosyal medyada paylaşım yapıyor. Peki ama asgari ücret ne kadar olacak? 5 bin TL asgari ücret olabilir mi? Asgari ücret 5 bin lira olur mu? İşte detaylar...

Asgari ücretin kaç para olacağı konusunda tartışmalar devam ediyor. Vatandaşlar arasında 3 bin 500 TL ücretin yeterli olmayacağını düşünenler sosyal medyada paylaşım yapıyor. Peki ama asgari ücret ne kadar olacak? 5 bin TL asgari ücret olabilir mi? Asgari ücret 5 bin lira olur mu? İşte detaylar...

Asgari ücret 5 bin lira olur mu?

Asgari ücret konusunda yapılan toplantıların ardından vatandaşların tepkileri olumsuz oldu. Asgari ücretin 5 bin lira olması gerektiği vatandaşların ve sosyal medya gündeminde konuşuluyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 21,39 olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla asgari ücretin 5 bin TL olması isteniyor.

Asgari ücretin net rakamı "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" toplantısından sonra belirlenecek.

Asgari ücret 4.toplantısı ne zaman?

Asgari ücret konusunda yapılacak olan toplantıların sonuncusuna gelindi. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan toplantının tarihi kesin olarak belirtilmese de 16 Aralık Perşembe gününe kadar yapılacağı tahmin ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.