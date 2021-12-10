Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret dördüncü son toplantı hangi gün yapılacak?

Asgari ücretli milyonlarca kişinin merakla beklediği 4. toplantının tarihi belli oldu. 9 Aralık'ta yapılan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısından bir uzlaşı çıkmadı. Taraflar ilk defa istedikleri rakamı belirtirken asgari ücrette karar dördüncü toplantıya kaldı. Milyonlarca asgari ücretli bu gelişmeden sonra 4. toplantının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret son toplantı hangi gün yapılacak? İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi...

Asgari ücretli milyonlarca kişinin merakla beklediği 4. toplantının tarihi belli oldu. 9 Aralık'ta yapılan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısından bir uzlaşı çıkmadı. Taraflar ilk defa istedikleri rakamı belirtirken asgari ücrette karar dördüncü toplantıya kaldı. Milyonlarca asgari ücretli bu gelişmeden sonra 4. toplantının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret son toplantı hangi gün yapılacak? İşte asgari ücret 4. toplantı tarihi...

Milyonlarca çalışan 2022 asgari ücret zam oranlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret 3. toplantısı 9 Aralık Perşembe günü yapıldı ve bu toplantından uzlaşı çıkmadı. Asgari ücretlilerin gözü kulağı şimdi dördüncü toplantıya odaklandı. Milyonlarca asgari ücretli zam oranlarının belli olacağı dördüncü toplantının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Son gelen açıklamaya göre asgari ücret 4. toplantının tarihi netleşti.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

Asgari ücretliler 9 Aralık Perşembe günü yapılan 3. toplantıdan bir karar çıkacağını bekliyordu. Ancak beklenildiği gibi olmadı. Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısı TİSK evsahipliğinde gerçekleşti. İşveren ve işçi sendikaları asgari ücret konusunda beklentilerini açıkladılar ancak uzlaşı sağlanmadı. TİSK 3 bin 100 asgari ücret talep ederken işç isendikaları ise 3 bin 900 TL gibi bir rakam ifade etti. Arada 800 TL gibi bir fark olunca taraflar anlaşamadı ve son karar 4. toplantıya kaldı. Dördüncü toplantının tarihi ise açıklandı.

Asgari ücret dördüncü son toplantı hangi gün yapılacak?

2022 asgari ücret zam oranının belli olması için son tura gidildi. Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantıda kararını verecek. Milyonlarca çalışan da 4. toplantının ne zaman hangi gün yapılacağını araştırmaya başladı. CNN Türk'ün son dakika olarak geçtiği habere göre; Asgari ücret son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

"Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret 3. toplantısının ardından açıklamada asgari ücret 4. toplantısına ilişkin şunları söyledi: "Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız."

Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada “2022 yılında da Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile işçilerimizin, Toplu Sözleşme uyarınca da memurlarımızın maaşlarında artışlar yapılacağı unutulmamalıdır. Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz” dedi.

2021 net asgari ücret

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.