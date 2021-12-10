Asgari ücret 4.200 TL olur mu? Asgari ücret 4 bin mi olacak?
Asgari ücret için toplantılar yapılmaya devam edilirken güncel haberlere göre vatandaşlar 'Asgari ücret 4 bin mi olacak?' şeklinde soruları sosyal medyadan yöneltiyorlar. Peki ama asgari ücrette son durum ne? Asgari ücret toplantıları güncel fiyat...
2021-12-10 17:39:31
Asgari ücret toplantıları için bir uzlaşma henüz sağlanmadı. Verilen bilgilere göre belirlenen fiyatın 3 bin 500 TL ve üzerinde olduğu yönünde Peki ama asgari ücret 4 bin TL'ye çıkar mı?
Asgari ücret 4.000 TL olur mu?
Asgari ücret toplantılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in, "TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 TL, Türk-İş 3 bin 900 TL öngörüyor" şeklinde bir açıklamada bulundu. Bir süre sonra TİSK yeni bir açıklama yaparak, 3 bin 100 lira olarak dile getiren rakamın asgari ücret talepleri olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise konuyla ilgili "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" sözlerini sarfetti.
Asgari ücret 4 bin 200 olmalı!
Toplantıların yanı sıra milyonlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından asgari ücretin 4 bin 200 TL ve üzeri olarak belirlenmesi gerektiğini savundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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