Asgari ücret 4.200 TL olur mu? Asgari ücret 4 bin mi olacak?

Asgari ücret için toplantılar yapılmaya devam edilirken güncel haberlere göre vatandaşlar 'Asgari ücret 4 bin mi olacak?' şeklinde soruları sosyal medyadan yöneltiyorlar. Peki ama asgari ücrette son durum ne? Asgari ücret toplantıları güncel fiyat...

Asgari ücret toplantıları için bir uzlaşma henüz sağlanmadı. Verilen bilgilere göre belirlenen fiyatın 3 bin 500 TL ve üzerinde olduğu yönünde Peki ama asgari ücret 4 bin TL'ye çıkar mı?

Asgari ücret 4.000 TL olur mu?

Asgari ücret toplantılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in, "TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 TL, Türk-İş 3 bin 900 TL öngörüyor" şeklinde bir açıklamada bulundu. Bir süre sonra TİSK yeni bir açıklama yaparak, 3 bin 100 lira olarak dile getiren rakamın asgari ücret talepleri olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise konuyla ilgili "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" sözlerini sarfetti.

Asgari ücret 4 bin 200 olmalı!

Toplantıların yanı sıra milyonlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından asgari ücretin 4 bin 200 TL ve üzeri olarak belirlenmesi gerektiğini savundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.