DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Eminevim, 200 bin aileyi ev ve araç sahibi yaptı
'Yemen'deki çatışmalarda ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirildi'
HUH Token iki günde 10 kat artış gösterdi
MÜSİAD Vizyoner'21'de İklim Manifestosunu açıklayacak
Rönesans’a Gazprombank’tan 3,5 milyar dolar değerinde güvence
ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
Bağcılar'da engelli bireyler canlı çiçeklerle pasta yaptı
Mitsubishi Electric'ten klima kampanyası
Ziraat Katılım, halka arz yöntemiyle ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı
Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti
YarınBizim Projesi’nde ikinci dönem başladı
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
10 dakikada ölüm! Yasal destekli 'intihar kapsülü'
Rusya ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileri aynı kanala konuştu

TIMETURK / EKONOMİ / Asgari ücret 4.200 TL olur mu? Asgari ücret 4 bin mi olacak?

Asgari ücret 4.200 TL olur mu? Asgari ücret 4 bin mi olacak?

Asgari ücret için toplantılar yapılmaya devam edilirken güncel haberlere göre vatandaşlar 'Asgari ücret 4 bin mi olacak?' şeklinde soruları sosyal medyadan yöneltiyorlar. Peki ama asgari ücrette son durum ne? Asgari ücret toplantıları güncel fiyat...

3 Saat Önce
2021-12-10 17:39:31
Asgari ücret 4.200 TL olur mu? Asgari ücret 4 bin mi olacak?

Asgari ücret toplantıları için bir uzlaşma henüz sağlanmadı. Verilen bilgilere göre belirlenen fiyatın 3 bin 500 TL ve üzerinde olduğu yönünde Peki ama asgari ücret 4 bin TL'ye çıkar mı?

Asgari ücret 4.000 TL olur mu?

Asgari ücret toplantılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in, "TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 TL, Türk-İş 3 bin 900 TL öngörüyor" şeklinde bir açıklamada bulundu. Bir süre sonra TİSK yeni bir açıklama yaparak, 3 bin 100 lira olarak dile getiren rakamın asgari ücret talepleri olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise konuyla ilgili "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" sözlerini sarfetti.

Asgari ücret 4 bin 200 olmalı!

Toplantıların yanı sıra milyonlarca vatandaş sosyal medya hesaplarından asgari ücretin 4 bin 200 TL ve üzeri olarak belirlenmesi gerektiğini savundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş