Asgari ücretliler giderek pahalılaşan yaşam koşullarından en fazla etkilenen kesim. Yeni yıla az bir süre kala asgari ücretliler maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını araştırıyor. Kulislerde asgari ücrete iyi bir zam yapılacağı ve net 3500 liraya kadar çıkacağı konuşuluyor. Peki gerçekten asgari ücret 3500 TL mi olacak? 2022'de asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücretliler giderek pahalılaşan yaşam koşullarından en fazla etkilenen kesim. Yeni yıla az bir süre kala asgari ücretliler maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını araştırıyor. Kulislerde asgari ücrete iyi bir zam yapılacağı ve net 3500 liraya kadar çıkacağı konuşuluyor. Peki gerçekten asgari ücret 3500 TL mi olacak? 2022'de asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Son aylarda hayat pahalılığı oldukça fazla arttı. Market ve pazarlardaki ürünlerin fiyatlarına neredeyse her hafta zam geliyor. Yapılan zamlar karşısında beli bükülen asgari ücretliler yeni yılda kendilerine ne kadar zam yapılacağını şimdiden araştırıyor. Özellikle ev kiralarının son aylarda fırlaması asgari ücretlileri endişelendiriyor. Bir yandan ev kirası bir yandan da faturaları ödemeye çalışan asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında iyi bir zam bekliyor.

2022'de asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 2022 asgari ücret zammına ilişkin çok çarpıcı bir açıklama geldi. Atalay şunları söyledi: Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, 'Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın' demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur.

Asgari ücret 3500 TL mi olacak?

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da 2022 asgari ücretlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Arslan açıklamasında "Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" dedi. Arslan kkonuşmasına şöyle devam etti: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz." Arslan'ın belirttiği zam oranı yüzde 22 civarında oluyor. Eğer yüzde 22 civarı bir zam gelirse 2022'de asgari ücret brüt 4.364,50 TL'ye net ise 3.447,50 TL'ye çıkacak. Küçük farkarla 2022 yılında asgari ücretin 3500 liraya çıkması bekleniyor. 2022 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 yılında asgari ücrete yüzde 21,56'lık artış yapıldı. Buna göre 2021 asgari ücret aşağıdaki gibi oldu;

Bekar ve Çocuksuz: 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan: 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu: 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu: 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu: 3 013,7

Asgari ücret nedi?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.