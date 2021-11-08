Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Yeni Asgari ücret 2022 net ve brüt maaş ne zaman açıklanacak?

Kasım ayına girmemizle birlikte gündeme giren asgari ücret 2022 hakkında peş peşe sorular geliyor. Milyonlarca vatandaş yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Peki asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret 2022 net ve brüt maaş ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

2021 yılında geçerli olan asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2022 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

2022 Yılının asgari ücreti belirlenmesi için ilk toplantının Aralık başında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması:

Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.

ASGARİ ÜCRET 2022 NET MAAŞ NE KADAR OLUR, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2022 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazanacak. 2022 yılı içerisinde uygulanacak olan yeni asgari ücrete yapılacak olan zam oranı beklentilere göre % 35 ve % 40 arasında olması beklenirken son 45 yılın en yüksek zammının yapılması bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan bir diğer beklentiye göre yıl sonu enflasyonunun % 16 oranında çıkacağı tahmin edilirken bu rakamdan yola çıkıldığında asgari ücrete yapılacak zam oranının enflasyon tutarının 5-6 puan üzerinde olması bekleniyor. Bu durumda Asgari ücrete % 22 oranında bir zam yapılması beklenirken brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz."

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.