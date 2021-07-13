ASELSAN, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlandı

Sürdürülebilirlik yaklaşımlarını kurum kültürü olarak benimseyen ASELSAN, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımlarını kurum kültürü olarak benimseyen ASELSAN, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayan ASELSAN, tesislerinde karbon salınımını kontrol altında tutarak, çevre dostu yaklaşımını her yıl ileriye taşıdı.

ASELSAN, dünyanın en güvenilir derecelendirme metodolojisine sahip çevre projesi Carbon Disclosure Project'te (CDP) 2020 yılında da 'İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirket, 2019 Yılı CDP Türkiye Raporlaması'nda, İklim Değişikliği başlığı altında cevap veren 54 firma arasında A-puan seviyesinde yer alan ve 'İklim Lideri Ödülü' almaya hak kazanan beş firmadan biri olmuştu.

ASELSAN, sürdürülebilir şekilde çevreye verdiği değerin bir göstergesi olan bu puanla dünyadaki önemli savunma sanayi kuruluşları arasındaki yerini korudu.

Çevresel etkileri azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ASELSAN yerleşkelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Uygulaması'na yönelik geliştirme çalışmaları 2020'de de devam ettirildi.

Geçen yıl çevrenin korunmasına ilişkin olarak toplam 5 bin 38 çalışana uzaktan eğitim verildi. İş süreçlerinde tümleşik iletişim ve video konferans sistemleri devreye alındı.

Yerleşkeler arası seyahat ihtiyaçları azaltılarak seyahatlerden kaynaklanan emisyonlar azaltıldı.

ASELSAN ayrıca iklim değişikliği çalışmalarında toplumsal sorumluluk çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliklerine imza attı.

- Tedarikçiler de teşvik edildi

ASELSAN, 'Tedarikçi Sürdürülebilirlik Ödülü' verme uygulamasını geçen yıl da devam ettirdi.

Şirket, iklim değişikliği risklerini belirleyerek yönetmeyi, küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izleyerek takip etmeyi ve şeffaf bir biçimde raporlamayı, çevreyle ilgili ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını dikkatle izlemeyi ve sürdürülebilirlik katma değerini en üst düzeyde oluşturmayı taahhüt ettiğini de söz konusu raporda açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde üretime ara vermeyen ASELSAN, bu sürece özel tasarlanan eğitimlerle gelişim yolcuğunda 9 bine yakın çalışanın yanında oldu.

ASELSAN, salgın sürecinde 'Gücümüz Bir' çevrim içi platformuyla, tedarikçileriyle güç birliği yaptı ve sürdürülebilir üretim konusunda kritik adımlar attı.

Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerinden olan ASELSAN bu sayede sürdürülebilir başarılar yakalayarak istikrarlı büyümesini devam ettirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.