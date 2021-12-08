Aselsan ne zaman satılacak? Resmi açıklama...

Twitter gündemine bomba gibi düşen 'Aselsan satılıyor' haberlerinin ardından gözler Aselsan açıklamalarına çevrildi. Peki ama gerçekten Aselsan satılacak mı? İşte Aselsan resmi kaynaklardan yaptığı açıklamayla konuya son noktayı koydu. İşte son dakika Aselsan haberleri...

birkaç basın organının Aselsan'ın satışıyla ilgili yaptığı paylaşımın ardından gözler Aselsan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Aselsan, konuya netlik kazandırdı.

Aselsan ne zaman satılacak?

ASELSAN satış konusuyla ilgili; "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" ve "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Aselsan'ın satışı hakkında yapılan resmi açıklama

Aselsan satış konuları hakkındaki açıklamasından sonra bir video yayınladı. Konuların üzerine ASELSAN "Türkiye'nin ASELSAN'ı var!" başlığı adı altında ciddi bir video paylaştı. Videonun sonundaki "Daha yeni başladık" yazısı dikkat çekerken videonun içeriğinde de elde edilen başarılara yer verildi.

Konuyla ilgili Savunma Sanayii Bakanı İsmail Demir; "Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası" açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.