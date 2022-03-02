ASELSAN’ın 2021 cirosu 20,1 milyar TL’ye ulaştı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın 2021 yılı cirosunun geçen yıla göre yüzde 25 büyüyerek 20,1 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Görgün, şirketin net kârının da 7,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

ASELSAN'ın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 5,5 milyar TL'ye yükselirken net kârı da 7,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı yüzde 56 olarak gerçekleşirken faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları geçen seneye göre yüzde 42 artış göstererek 2,4 milyar TL oldu.

Küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye devam ettik

BT Haber'den Sedef Özkan'ın haberine göre; ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin finansal sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Savunma sanayi alanında lider olarak 46 yılı geri bırakan şirketimiz belirsizliklerin kendini fazlaca gösterdiği 2021 yılında 2 milyar USD üzerinde yeni iş aldı. ASELSAN'ın bakiye siparişleri 2021 sonu itibarıyla 8,5 milyar USD oldu. Satış ve üretim ağımızla küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye devam ettik. 2021 yılı içerisinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış 6 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin satışını gerçekleştirdik. Son 3 yılda kullanıcımız olan ülke sayısına 15 yeni ülke ekleyerek bu sayıyı 78'e yükselttik. İstikrarlı büyümemizi teminen 2021'de de Ar-Ge faaliyetlerimize 5.000'i aşkın Ar-Ge personelimizle devam ederek toplamda 632 milyon USD Ar-Ge harcaması yaptık. 2021 yılında Ar-Ge 250 Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri araştırmasında birinciliği elde ettik. Savunma Sanayi Başkanlığımız öncülüğünde bağımsız milli teknolojiler hedefiyle yürüdüğümüz yolda bir seneyi daha geride bırakırken her günümüzü daha güçlü Türkiye için çalışarak geçirdik. Pandeminin ikinci yılında da ASELSAN, yatırımlarıyla büyümeye devam etti. Yüksek teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerledik. Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken toplam satışlarımızı yüzde 25 artışla 20 milyar TL'nin üzerine taşıyarak ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdük.”

Tam bağımsız tedarik zinciri ekosistemi için tüm imkânları seferber ediyoruz

Görgün, “ASELSAN olarak ürün ve sistemlerimizi milli imkânlarla geliştirmek, savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak, geleceğin ürünlerine yatırım yapmak, ülkemiz savunma sanayi ekosistemine tedarik zinciri yönetimi açısından yüksek ölçüde destek vermek amacıyla kesintisiz çalıştık” ifadesini kullanarak şunları kaydetti: “Geride bıraktığımız yılda 3.300'ü yurt içi olmak üzere, 5.500'ün üzerinde tedarikçimize 1,5 milyar USD tutarında satın alma siparişi verdik. Bu siparişlerin 1 milyar USD'nin üzerinde kalan kısmını yurt içi tedarikçilerimize verilen siparişler oluşturdu. Tedarikçilerimizi 2021 yılında da finansal anlamda güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettik. 2021 yılında pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yurt içi tedarikçilerimize 1 milyar USD'yi aşan bir tutarı aktardık. Tam bağımsız tedarik zinciri ekosistemi için tüm imkânları seferber ediyoruz. 2021 yılında 197 ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son üç yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 500'ün üzerine çıkartarak 200 milyon USD'ye yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık.”

Ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık ve finansal teknolojilerde de millileştirme çalışmaları sürdürülmekte

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamalarına şöyle devam etti: “Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve küresel düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. ASELSAN, savunma alanıyla sınırlı kalmayıp; ulaşım, güvenlik, enerji, sağlık ve finansal teknolojilerde millileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra uydu ve uzayda da geliştirdiğimiz görev yükü ve ekipmanlarla savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda ülkemizin dışa bağımlılığını ciddi ölçüde ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 19 Aralık 2021'de yörüngeye oturtulan TÜRKSAT-5B ile şirketimiz küresel düzeyde güvenirliliğini bir kez daha kanıtladı. TÜRKSAT-6A ve TUMSİS X-Bant Görev Yükü kapsamında geliştirilen sistemler ile ASELSAN uzay alanında yetkin ürünler geliştirmeye devam etti.”

Sürdürülebilirlik, odak konularımızın başında yer alıyor

“ASELSAN, profesyoneller için her zaman bir cazibe merkezi oldu” değerlendirmesini yapan Görgün, “2021'de iş sürekliliğini daha kaliteli hale getirecek insan kaynakları uygulamalarına imza attık. Ailemize 1.176 kişiyi daha katarak çalışan sayımızı 9.460 kişiye ulaştırdık” dedi.

Görgün, şunları vurguladı: “Ülkemizin sahip olduğu öncelikler şirketimiz için yol göstericidir. Sürdürülebilirlik, odak konularımızın başında yer almaktadır. Şirketimizin operasyonlarında ve stratejisinde ön planda tuttuğu bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını, Karbon Salınım Raporlaması ile sağlanan uluslararası düzeydeki başarıyla hem yatırımcılarımızın hem de tüm paydaşlarımızın bilgisine sunduk. ASELSAN olarak küresel ortalamanın üzerinde bir puan alarak iklim değişikliği çalışmalarımızı sürdürdük. 2021'de şirketimiz yıllardır koruduğu İklim Lideri unvanına bir yenisini daha ekleyerek Yeşil Dünya Elçisi oldu ve ‘Uluslararası Green Apple Çevre Ödülleri'nde gümüş ödülü aldı. Kullandığımız kaynakların sorumlu ve etkin yönetimi doğrultusunda, faaliyetlerimizde bilinçli ve verimli enerji kullanımını gözeten bir yönetim yaklaşımı olan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi'nin uygulama sürecini başarıyla yönetmeye 2021'de de devam ettik.”

Prof. Dr. Haluk Görgün, “Bu başarılara yetkin insan kıymetlerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte koştuk. Tüm paydaşlarımıza bize güvendikleri ve hep yanımızda oldukları için teşekkür eder, başarımızın artarak devam etmesini temenni ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: bthaber.com .