DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
HUH Token iki günde 10 kat artış gösterdi
MÜSİAD Vizyoner'21'de İklim Manifestosunu açıklayacak
Rönesans’a Gazprombank’tan 3,5 milyar dolar değerinde güvence
ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
Bağcılar'da engelli bireyler canlı çiçeklerle pasta yaptı
Mitsubishi Electric'ten klima kampanyası
Ziraat Katılım, halka arz yöntemiyle ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı
Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti
YarınBizim Projesi’nde ikinci dönem başladı
Büyükşehir, gençleri üniversiteye hazırlıyor
10 dakikada ölüm! Yasal destekli 'intihar kapsülü'
Rusya ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileri aynı kanala konuştu
Rus savaş uçağı, Karadeniz'de ABD uçağına eşlik etti
Schalke 04 - Nürnberg maçı canlı nasıl izlenir?

TIMETURK / EKONOMİ / ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

4 Dakika Önce
2021-12-10 20:18:16
ASELSAN'dan yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş