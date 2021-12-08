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TIMETURK / EKONOMİ / ASELSAN'dan 'yabancılara satılıyor' iddiasına yalanlama

ASELSAN'dan 'yabancılara satılıyor' iddiasına yalanlama

ASELSAN'dan 'Şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı' iddialarına ilişkin açıklama geldi

44 Dakika Önce
2021-12-08 00:33:21
ASELSAN'dan 'yabancılara satılıyor' iddiasına yalanlama

ASELSAN, bazı basın yayın organlarında, "şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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