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TIMETURK / EKONOMİ / ASELSAN'dan gençlere kariyer odaklı eğitim için davet

ASELSAN'dan gençlere kariyer odaklı eğitim için davet

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), kuruluşunun üçüncü yılında gelişim ve kariyer odaklı yeni eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor.

33 Dakika Önce
2021-07-14 15:35:48
ASELSAN'dan gençlere kariyer odaklı eğitim için davet

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ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), kuruluşunun üçüncü yılında gelişim ve kariyer odaklı yeni eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleriyle öğrenciler geleceklerine yön verecek. Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de parlak bir geleceği hedefleyen öğrencileri bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ASELSAN arasında savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında kurulan lise, 2019'da 0,46'lık, geçen yıl 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci aldı.

Erasmus+ akreditasyonu kapsamında ASELSAN MTAL öğretmen ve öğrencilerinin uluslararası hareketlilik programlarına dahil edilmesi planlanırken okul bünyesinde kurulacak atölyede eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimlerini pratik sahada geliştirme fırsatını yakalayacak.

Öğrencilerin ASELSAN staj programlarıyla deneyim kazanması da sağlanacak. Eğitim sonrasında ASELSAN istihdam programıyla öğrencilerin çalışma potansiyeli zaman kaybetmeden iş gücüne dahil edilebilecek.

- 5 yıllık seçkin eğitim içeriği

ASELSAN MTAL 'Savunma Elektronik Sistemleri' ve 'Savunma Mekanik Sistemleri' olmak üzere iki dalda, 5 yıllık bir eğitim içeriğine sahip bulunuyor. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan çalışma ekibiyle geliştirildi.

Alan ve dal derslerinden bazıları, ASELSAN eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı. Okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine ASELSAN uzmanları tarafından koordine edilecek. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayisi odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve MEB'in ortak iradesinde gerçekleşecek.

- Gençlerin sosyal gelişimlerine de destek

ASELSAN MTAL, akademik imkanların yanında sportif ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak altyapıya sahip bulunuyor.

Müzik odası kurulan lisede, kapalı spor salonu ve fitness salonu sayesinde öğrencilerin takım sporları ve bireysel aktiviteler yapabilecekleri sağlıklı ortam oluşturuldu. Ayrıca doğa ve kış sporları etkinlikleriyle öğrencilerin doğayla ilişkilerinin kopmaması da sağlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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