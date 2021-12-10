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TIMETURK / EKONOMİ / ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.

3 Saat Önce
2021-12-10 20:31:19
ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

​​​​​​​Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisine ilişkin, 'Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.' değerlendirmesi yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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