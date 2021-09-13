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TIMETURK / EKONOMİ / ASELSAN'dan 379,1 milyon liralık sözleşme

ASELSAN'dan 379,1 milyon liralık sözleşme

ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında 379,1 milyon liralık sözleşme imzalandı.

1 Saat Önce
2021-09-13 10:17:43
ASELSAN'dan 379,1 milyon liralık sözleşme

ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında 379,1 milyon liralık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile yurt içi bir müşteri arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında, toplam bedeli 379 milyon 74 bin 326 lira olan bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022 yılında gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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