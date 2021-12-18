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Aselsan, ''aselsan QATAR'' markasını tescil ettirdi

Türk savunma sanayinin önemli şirketlerinden ASELSAN, Katar’a açıldı. Merkezi Ankara’da olan ASELSAN, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, “aselsan QATAR” markasını tescil ettirdi.

2 Saat Önce
2021-12-18 13:50:27
Aselsan, ''aselsan QATAR'' markasını tescil ettirdi

Yurt içinde 15, yurtdışında 13 fabrikasıyla Türkiye'nin savunmadaki global markası ASELSAN, Pakistan ve Ukrayna'dan sonra Katar markasını da tescilledi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet'in “Resmen ilan edildi: ASELSAN ‘QATAR'lı oldu!” başlığını kullanması üzerine ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Görgün' Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz %100 ASELSAN'a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.

Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır.”

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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