DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Arzum Tostçu Mini'ye iF Design Award'dan ödül

Arzum Tostçu Mini tost makinesi, dünyanın en prestijli ve köklü tasarım ödüllerinden biri kabul edilen iF Design 2021'de ödül aldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.04.2021 00:51:28
Arzum Tostçu Mini'ye iF Design Award'dan ödül

Arzum Tostçu Mini tost makinesi, dünyanın en prestijli ve köklü tasarım ödüllerinden biri kabul edilen iF Design 2021'de ödül aldı.

Arzum açıklamasına göre, Arzum Tostçu Mini tost makinesi, iF Design Award'da 'Ürün Tasarımı' kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Hızlı çalışma temposu içinde olanlar, yalnız yaşayanlar, öğrenciler ve kahvaltıda pratiklik isteyen her yaştan tüketici için ideal olan Arzum Tostçu Mini, güncel mutfak trendlerine uygun şekilde tasarlandı. Küçük ve kompakt tasarımı ve dik konumda muhafaza imkanı sayesinde tezgahın daha etkin kullanımına yardımcı olan Arzum Tostçu Mini, siyah, akşam güneşi ve derin mavi renk seçenekleriyle sunuluyor.

İki tost kapasiteli, 750W gücünde, özel yapışmaz kaplamalı sabit plakalara sahip Arzum Tostçu Mini, kırmızı ve yeşil renklerdeki LED göstergeleriyle de kullanıcıya bildirim sağlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş