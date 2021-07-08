Artan petrol fiyatı ABD’li üreticileri vurdu

ABD’li petrol üreticilerinin hegde zararı 2021’in ilk yarısında 7,5 milyar doları buldu. Petrol fiyatının 75 dolarda kalması durumunda zararın yıl sonunda 20 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD'li üreticilerin on milyarlarca dolar hedge zararı yazmasına yol açtı. Petrol fiyatının 75 dolarla 6 yılın zirvesine çıkmasına rağmen 11 milyon varillik günlük ABD üretiminin üçte biri 55 dolardan satılıyor.

Financial Times'ın IHS Markit verilerine dayandırdığı haberine göre ABD'li petrol üreticilerinin hedge zararı 2021'in ilk yarısında 7,5 milyar doları buldu. Petrol fiyatının 75 dolarda kalması durumunda zararın yıl sonunda 20 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Birçok uzman kaybın daha yüksek olabileceğini de belirtiyor.

Bu durum yükselen fiyatlar karşısında OPEC'in elini rahatlatıyor. Enverus analisti Bill Farren-price, “Mevcut kontratlar ABD'li üreticilerin düşük fiyatla petrol satmasına neden oluyor. Bu yüzden OPEC yüksek fiyatların ABD'de üretim patlamasına yol açmasından endişe etmiyor” dedi.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu OPEC+, üretimi artırma kararı alamamıştı. Toplantının ardından petrol fiyatında sert artış görülmüştü

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.