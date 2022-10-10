Arsa başvuruları başladı! Kimlik numarası ayrıntısı

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular başladı. Peki TOKİ İlk Evim Arsa'ya başvuru şartları neler? İşte projenin merak edilenleri...

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular bugün başladı.

Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

BAŞVURULARDA KİMLİK NUMARASI SIRALAMASI

TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi.

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ayrıntılarının Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını açıkladı.

HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

9 YILDA 9 EŞİT TAKSİT

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek.

Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.

Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek.

AYLIK YA DA YILLIK TAKSİT İMKANI

Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor.

Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır. 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

TEMEL ATMAYA BİR YIL SÜRE

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve (çekirdek) kısmının tamamlanması gerekiyor.

İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

ARSAYA MÜŞTEREK BAŞVURU MÜMKÜN MÜ?

Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek.

Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacak.

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart.

ÖDENENİN YÜZDE 10'U KESİLİR!

Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise yüzde 10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

Bu kanun hükümlerine dayanılarak yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf.

Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

Arsa tahsisi için yapılan müracaat sayısının tahsis edilecek arsa sayısından fazla olması halinde, arsa sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek hak sahipleri noter kurası ile belirlenecek.

Noter kurası ve diğer duyurular, www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilecek.

İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. Vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek.

ATLIK GELİR SINIRI

Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Aylık Gelir Durumu 16 binin altında olması.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.)

İŞ YERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.

NTV .