Arıcılığa 'ballı' destek

Kovan sayılarında 12,3 milyon kovan ile Hindistan lider konumda. Çin 9,1 milyon kovan ile ikinci, Türkiye ise 8,1 milyon kovan ile üçüncü sırada yer almakta.

Arılar 100 milyon yıldan beri yaşamaktar. Bilinen ilk arı fosili tam 100 milyon yaşında.

Arıların binlerce gözü vardır. Kimi kaynaklarda arıların 5 gözü var yazar. Ancak bu doğru değil. Bir böcek türü olan arıların bileşik gözleri vardır. Böceklerdeki bileşik gözler binlerce gözden oluşan petek gibi bir yapı.

Erkek arıların iğneleri ve besin toplayabilecek organları yoktur.

İşçi arıların hepsi dişi

Sayıca çok az erkek arı vardır. İşçi arıların hepsi dişidir ve kraliçe arının genetik olarak kopyasıdır.

Kraliçe arılar günde 2000 yumurtaya kadar yumurta yumurtlayabilirler. Yumurtadan çıkan kraliçe arı larvası arı sütüyle beslenir ve tam 16 günde erişkin hale gelirler. İşçi arılar karınlarındaki balmumu bezleri sayesinde balmumu üretir ve petek yaparlar. İşçi arıların ömrü 6 haftadır. Bu süre içinde kovan içinde ve kovan dışında görevler alırlar. Bir işçi arı kovandan 5 km uzağa kadar olan çiçeklere gidebilir ve geri kovana dönebilir.

Sıradan bir arı kovanında 1 kraliçe arı, bir kaç 100 erkek arı ve 10-80 bin kadar işçi arı olur.

Arıcılıkta Çin ilk sırada

Dünya bal üretiminde 2019 yılı itibarıyla 444 bin ton ile Çin ilk sırada, 109 bin tonluk üretimi ile Türkiye ikinci, Kanada ise 80 bin ton ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bal üretiminde lider konumda olan Çin, toplam dünya bal üretiminin %24'lük kısmını karşılamaktadır. 2019 yılı bal üretiminde AB ülkeleri % 22,6'lık paya sahiptir.

Kovan sayısında Hindistan

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü'nün verilerine göre; kovan sayılarında 12,3 milyon kovan ile Hindistan lider konumda. Çin 9,1 milyon kovan ile ikinci, Türkiye ise 8,1 milyon kovan ile üçüncü sırada yer almaktadır. Trade Map dünya bal ticaret verilerine göre, 2019 yılı ihracat miktarında ilk sırada yer alan Çin'de ve ikinci sırada yer alan Arjantin'de bal ihracatı bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 7,6 oranlarında azalırken, üçüncü sırada yer alan Hindistan'da yüzde 12,2 artış göstermiştir.

2019 yılında küresel bal ihracat değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 12,7 oranında gerileyerek 1,98 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bal ithalat miktarı açısından ilk sırada yer alan ABD'de bir

önceki yıla göre yüzde 4,5, ikinci sırada yer alan Almanya'da yüzde 4,4 ve üçüncü sırada yer İngiltere'de yüzde 3,5 oranında düşüş yaşanmıştır. 2019 yılı bal ithalat değeri bir önceki yıla göre yüzde 10,4 oranında gerileyerek 2,04 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye hangi destekleri veriyor?

Türkiye'de Bal Destekleme Politikaları'na bakıldığında; Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 2020 yılında Arılı kovan

desteklemesi 15 TL/kovan, Gen kaynağı desteklemesi kapsamında arı koruma desteği 40 TL/kovan, damızlık ana arı

desteği 80 TL/adet, Organik statüde bulunan arılı kovan desteği 10 TL/kovan ve Bombus arısı desteği 60 TL/koloni olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra arıcılık faaliyeti için hibeli desteklemeler ve düşük faizli krediler de mevcuttur.

121 bin ton üretim hedefi

Günümüzde arıcılık, tüm dünyada yaygın şekilde yapılan tarımsal faaliyetlerden birisidir. 2019 yılında üretilen balın yaklaşık yüzde 34'ü ticarete konu olmakla birlikte, dış satımın yüzde 90'ı yaklaşık 20 bal üreticisi ülke tarafından gerçekleştirilmiştir.Türkiye'de 2023 yılında bal üretiminin 121,2 bin ton olacağı

tahmin edilmektedir

Arıcılık Hibe Destekleri bağlamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünü üretmek isteyen arıcılarımıza hibe verileceğini ifade etmişti.Pakdemirli, "Arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakasına yüzde 50 hibe desteği verilecek” açıklamasında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.