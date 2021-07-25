Aras Kargo'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

Aras Kargo, çevre ve toplum gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü gönüllülük çalışmaları kapsamında Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Aras Kargo, çevre ve toplum gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü gönüllülük çalışmaları kapsamında Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarete Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ve Aras Kargo Finans Direktörü (CFO) Barbara Hagen'in yanı sıra şirketin genel müdür yardımcıları ve çeşitli birimlerinden yöneticiler katıldı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Aras Kargo yöneticileri, hep birlikte açık havada kurulan dev ekranda Türk filmi izledi, konser dinledi ve bayram yemeğine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Ramazan Bayramı'nın ardından ikinci kez Darülaceze sakinleriyle buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Bizim için burada sizlerle birlikte olmak çok kıymetli. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bütün dünya bir kez daha görmüş oldu. Yaşamın yoğun temposunda bazen hepimiz bu duyguların ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırıyoruz. Bu zor dönemde Sayın Başkan Hamza Cebeci, bize buranın kapılarını açtı ve sizlerle bir araya gelme imkanı sundu. Bu süreçte çoğumuz annemizi babamızı göremedik. Bu vesileyle onlara duyduğumuz hasreti de bir bakıma sizlerle gidermiş oluyoruz. Sayın Başkan, buraya ikinci kez gelenlerin artık gönüllü kabul edildiğini belirtti. Geçen bayramda olduğu gibi bu bayram da büyüklerimizi ziyaret ettik ve bayramlarını kutladık. Biz Aras Kargo yöneticileri olarak kendimizi artık Darülaceze Gönüllüsü addediyoruz. Bundan sonra da çeşitli vesilelerle hem ziyaretlerimiz hem de desteğimiz devam edecek.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.