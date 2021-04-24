Araplar konutta neden Türkiye'yi tercih ediyor?

Araplar Türkiye'yi ekonomik ve siyasal açıdan güvenli liman olarak görmeye devam ediyor. Pandemi sürecine rağmen Arapların ilgisinin kesilmemesi de bunun önemli göstergelerinden.

Arap coğrafyası halkının Türkiye'ye olan ilgisi başta emlak sektörü olmak üzere artarak devam ediyor.

Emlak ve turizm Arap müşterilerinin ilgilendiği en önemli alanlardan.

Araplar 11 Eylül'e kadar ABD ve Avrupa'da rahatça dolaşıp istediği gibi yaşıyorlardı. Ancak ABD 11 Eylül'den sonra sosyal ilkelerinden sıyrılıp güvenlik ağırlıklı bir nevi polis devleti oldu. Bu da Arapların bu ülkelerdeki yaşam kalıplarına derinden sirayet etti.

Uluslararası ilişkiler uzmanlarının kanaatine göre Araplar'ın Türkiye'yi bölgede stratejik bir müttefik görmeleri ve sığınacakları liman düşüncesini taşımaları Türkiye'deki konut alımına da sirayet etmekte.

Arap Baharı da tetikleyici unsurlardan

Arap Baharı coğrafya'da taşları yerinden oynattı. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Lübnan diken üstünde. Zengin vatandaşlar sıranın kendilerine geleceğini düşünüyorlar. Bu ülkelerin zenginleri alternatif olarak Türkiye'den emlak almak istiyor. Herhangi bir karışma anında uçağa atlayıp kaçabileceği ve terörist muamelesi görmeden yaşayabileceği bir ülke arayışındalar. Bu ülke Araplar için artık Türkiye'dir.

Türklerin ve Türk hükümetinin yaklaşımı

Türk hükümetinin Arap coğrafyasına ve bu coğrafyada yaşayan Araplara yaklaşımı malum. Hükümetinin son 10 yılda yeniden Araplara el uzatması ve dini inanışları nedeniyle Türkiye'yi yaşamak için “güvenli liman” olarak görüyorlar. Ülkelerindeki herhangi bir kargaşa anında Türkiye'de yaşamak için ev alıyorlar. Aynı zamanda yazları tatil için ev planları mevcut.

Orta ve yüksek gelirli Araplar üst projelere oynuyor

Başta İstanbul olmak üzere Araplar Türkiye'deki büyük şehirlerde kendilerini yeme içme, gezme ve tatil anlamında rahat hissetmekteler.

Emlak piyasası uzmanlarının değerlendirmelerine göre özellikle İstanbul'da yapılan yeni binalara Arapların ilgisinin artması doğal bir sürecin sonucu. Ülkelerinden varını yoğunu satarak güvenlik arayışı kaynaklı büyük kentlerde ev alma niyetinde olan Arap zenginleri, daha doğrusu bu gruba orta gelir grubu da dahil, kendilerini bir nevi sağlama alma niyeti taşımaktalar.

Bunların dışında kalan Araplar ise kiracı ya da işçi pozisyonunda geçim mücadelesi verirken ülkelerindeki siyasi çalkantı ya da savaş dolayısıyla kendilerini daha güvenli buldukları mahallelerde konuşlanmaktalar

İstanbul'daki her 6 turistin 1'i Arap

İstanbul'a gelen her 6 turistin birisi Arap. 2020 yılında ülkemize gelen Arap turist sayısı önemli bir azalış kaydetti ama lokasyon olarak Araplar konsept değişikliğinde bulundular. Akdeniz ve Ege yoğunluklu tatil anlayışı yerini Karadeniz'e bıraktı.İstanbul ve Ankara-İzmir gibi yoğunlaşan gayrimenkul talebinin Karadeniz illerine kayması da önemli bir ayrıntı olarak karışımıza çıkıyor.

Türkiye'nin iklimi tercih nedeni

Araplar başta Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar olmak üzere Türkiye'yi turistik açıdan önemli bir merkez görüyor. Pandemi süreci dolayısıyla Arap turist sayısında yüzde 70'lere varan oranlarda turistik kayıp yaşansa da önümüzdeki yıllara dair Arap'lar umutlu bir turizm sezonu beklentisinde. Arap seyahat acentelerine yapılan başvuru ve turizm revizeleri de bunu doğruluyor.Bodrum, Kuşadası, Çeşme ve Antalya merkezli konut alımlarında, ki bilhassa villa, Arap müşterilerin ilgisi de kesilmiş değil. İstanbul başta olmak üzere Karadeniz'de son dönem artan konut alımlarında iklimin elverişliliği etkili bir sebep.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.