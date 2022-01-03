Aralık ayında en yüksek artış ulaştırmada oldu

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2021'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 53,66 ile ulaştırmada oldu. Ulaştırmaya yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası takip etti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2021'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 53,66 ile ulaştırmada oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 13,58, Aralık 2020'ye göre yüzde 36,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2021'de, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.

Aralık 2021'de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,13 ile eğitim oldu. Bu grubu, yüzde 3,55 ile sağlık ve yüzde 3,65 ile haberleşme izledi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyasında görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Aralık 2020'ye göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Aralık 2021'de endekste kapsanan 415 maddeden 18'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 33'nün ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, Aralık 2021'de aylık bazda en az yükseliş yüzde 13,23 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise 2021'de en yüksek artış, yüzde 39,14 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

En fazla artan ürün ise "yazım ve çizim kağıtları" oldu

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2021 döneminde en fazla fiyat artışı yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,47 ile karnabaharda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yazım ve çizim kağıtlarındaki fiyat artışını yüzde 59 ile patlıcan, yüzde 49,76 ile salatalık izledi. Aralık 2021'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 44,08 ile buğday unu, yüzde 43,87 ile margarin, yüzde 38,39 ile benzinli otomobil yer aldı. En fazla fiyat düşüşü ise geçen ay yüzde 29,47 ile karnabaharda oldu. Bu ürünü, yüzde16,32 ile portakal, yüzde 10,27 ile kıvırcık, yüzde 8,02 ile kırmızı turp, yüzde 7,33 ile ayva takip etti. TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2021'de aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

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