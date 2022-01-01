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TIMETURK / EKONOMİ / Aracı olanlar dikkat! Trafik sigortasında tavan fiyat değişti

Aracı olanlar dikkat! Trafik sigortasında tavan fiyat değişti

Trafik sigortasında tavan primi 1 Şubat'tan itibaren yüzde 20 oranında artırılırken, aylık tavan artışları yüzde 1,5 olarak belirlendi.

4 Saat Önce
2022-01-01 07:07:12
Aracı olanlar dikkat! Trafik sigortasında tavan fiyat değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Dünya'dan Selçuk Altun'un haberine göre dünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yapılan değişiklikle birlikte, zorunlu trafik sigortasında tavan prim 1 Şubat 2022'den itibaren yüzde 20 oranında artırıldı. Bununla birlikte yine aynı tarihte geçerli olmak üzere aylık tavan artışların yüzde 1.5 olarak uygulanacağı kararı verildi.

Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL'den az olamayacağı, bu primin 32 TL'sinin acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alındı.

Ayrıca, yönetmeliğe eklenen bir ek madde ile SEDDK'nın araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak yüzde 10'a kadar indirim veya artırım uygulamaları getirebileceği karara bağlandı.

Düzenlemenin sigorta şirketleri için ciddi zararlar yazılan trafik sigortası tarafında "kurtarıcı olduğu" değerlendiriliyor.

Sigorta şirketleri, maliyetlerin çok arttığını, devletin belirlediği fiyat artış oranının yetersiz kaldığını ve prim artışının kaçınılmaz hale geldiğini dile getiriyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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