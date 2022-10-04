Araç yenileme merkezlerine büyük ilgi

Çip krizinden, tedarik zincirinin bozulmasına kadar yaşanan süreç, sıfır kilometre araç teminini güçleştirdi. Böylece ikinci el araçları yenileyen fabrikalar büyük ivme kazandı. Bu yıl tesislerdeki araç kapasitesinin 100 bini bulması bekleniyor.

Çip krizi, tedarik zincirinin bozulması sıfır araç teminini güçleştirirken, alternatif olarak araç yenileme merkezleri ön plana çıktı.

Araç yenileme merkezlerindeki uygulamalar ile ikinci el bir araç sıfır kilometre araç ayarına getiriliyor. Bu uygulamada, test, onarım, bakım ve temizlik işlemleri tüm detaylarıyla yapılıyor. Araç yenileme işlemi, model yükseltmekten daha ekonomik ve uygun bir yöntem.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sektör Temsilcisi Bülent Şanlı, "2020 model bir aracınız olduğunu varsayalım. Bunu 2022 modele yükseltmek istiyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın 250-300 bin lira üzerine para koymanız lazım. Ama bir aracın periyodik bakımı, pasta cila, bunu 8-10 bin liraya yapıyorsunuz" dedi.

Yenileme merkezlerindeki işlemler ile döviz çıktısının da önüne geçiliyor. Onarım hizmeti ile ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Yaklaşık 120 binin üzerinde araca onarım hizmeti verdiklerini aktaran Şanlı, hasar gören bir aracın demonte parçalarının servis merkezlerine geldiğini ve onarımının yapıldığını söyledi.

Merkezlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Sıfır otomobil üretim bandını andıran tesislerde gelecek yıl araç kapasitesinin 200 bine çıkması tahmin ediliyor.

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