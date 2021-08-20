Araç ve konutta rayiç bedeli

Alınacak ya da satılacak malın güncel sürüm değerine Rayiç Bedel adı verilir. Peki araç ve konutta nasıl bir yol ve yöntem izlenmekte?

Konut alım satımları kadar araç alım satımlarında da rayiç bedel üzerinden pazarlıklar sürdürülmektedir. Peki gerek araç alım satım işlemlerinde gerekse alınması gereken konut hakkında rayiç bedel hangi kriterlere göre belirleniyor ve bu konuda nasıl bir yöntem uygulanmakta.

İşte Rayiç bedele yönelik değerlendirmeler:

Rayiç bedelin konusu nedir?

Alınacak ya da satılacak malın güncel sürüm değerine Rayiç Bedel adı verilir. Bir malın pazar değeri olarak da tanımlayabiliriz.Bu bedel sayesinde alınacak veya satılacak taşınmaz malın pazar değerinin altında işlem görmesi engellenir. Rayiç bedel genellikle arsa, ev gibi taşınmaz gayrimenkullerin pazar değerlerinin altında satılmasını engellemek için kullanılsa da araç piyasası açısından da oldukça önemli bir kavram.

Konutta rayiç bedel hesaplama

Konut rayiç bedeli hesaplaması, konut ile aynı bölgedeki çok benzer veya aynı özelliklere sahip en az 3 konutun metrekare satış değeri üzerinden hesaplanır.Rayiç bedeli belirlenecek konut ile aynı bölgedeki çok benzer özelliklere sahip en az 3 konut belirlenir (genel konut satış ilanları üzerinden benzer konutlar bulunur).

Belirlenen konutların fiyatları, metrekarelerine bölünerek 1 metrekare için satış fiyatları çıkartılır. (her konutta aynı olmak şartı ile net veya brüt üzerinden belirlenebilir)

Her bir konutun çıkartılan 1 metrekare fiyatları toplanır ve referans alınan konut sayısına bölünür.

Bulunan 1 metrekare fiyatı, rayiç bedeli hesaplanacak evin metrekaresiyle çarpılır.

Bulunan sonuç evin evin rayiç bedeli olarak kabul edilir.

Örneğin bir konut net 100 metrekare ve satış fiyatı da 300.000 TL ise 1 metrekarenin net satış fiyatı 3.000 TL'dir.

Konutta belirleyici unsurlar nedir?

Konutun bulunduğu lokasyon

Konutun yaşı

Konutun bulunduğu bölgedeki piyasa arz talep dengeleri

Ulaşım olanakları

Konutun manzarası/cephesi

Spor salonu, otopark ve güvenlik hizmetleri

Araçta rayiç bedel hesaplama

Yakın çevrede bulunan 3 arsanın rayiç bedeli ve metrekaresi öğrenilir ve arsa rayiç bedeli hesaplanır:

3 arsanın metrekareleri toplanır.

3 arasının rayiç bedelleri toplanır.

Toplam rayiç bedel, toplam metrekareye bölünür.

Çıkan sonuç rayiç bedeli hesaplanan arsanın metrekaresi ile çarpılarak metrekare başına çıkan rayiç bedele ulaşılır.

Bedelini neler etkiliyor?

İkinci el araç ilan siteleri,

Araç ithalat ve ihracat firmaları ve web siteleri

Gazetelerin ikinci el ilanları, süreli yayınlar, galeriler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.